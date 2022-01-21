عروس تنتحر في حادثة غريبة

أحمد عاطف (القاهرة) في حادثة غريبة أثارت الكثير من الأسئلة، توفيت عروس في مصر بعد أن عثر عليها وقد أصيبت بـ 20 طعنة نافذة في مناطق متفرقة من جسدها بعد 72 ساعة من زفافها. كانت العروس انتقلت إلى منزل زوجها في محافظة الدقهلية (شمال مصر). إلا أنها لم تستمتع بشهر العسل. فمنذ يوم زفافها، بدأت تظهر عليها أعراض نفسية وعصبية ما جعل عريسها يلجأ للعلاج بالقرآن، اعتقاداً منه أنها تعاني من "مس جن". في يوم الحادثة، خرج العريس لإحضار من يتلو عليها آيات من القرآن الكريم، لكنه فوجئ بعد عودته بالعثور عليها غارقة فى دمائها. كانت العروس مصابة في الرقبة وبطعنات في الصدر واليد وأنحاء متفرقة من الجسم داخل شقة الزوجية. على الفور، نقلت إلى المستشفى. وهناك، فجرت مفاجأة خلال التحقيقات التي أجرتها معها النيابة العامة، عقب إفاقتها من الغيبوبة في مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة. وقالت العروس إنها هي من فعلت بنفسها هذه الطعنات، وإنها أرادت التخلص من حياتها بعدما شعرت باكتئاب شديد يوم الحادثة. ولفظت عروس مدينة "الجمالية" أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بعد أيام من حفل زفافها، حيث توفيت داخل مستشفى الطوارئ في المنصورة.