د. شريف عرفة يكتب: كم نمت اليوم؟

يبدو الحديث عن النوم منافياً لتصور البعض عن النجاح والسعادة.. إلاّ أنه في حقيقة الأمر أكثر أهمية مما تتصور.

الباحث الرائد في هذا الموضوع، البروفيسور ماثيو ووكر «أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد ومدير مختبر النوم والتصوير العصبي، وأستاذ علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا بيركلي» يسرد حقائق مذهلة في كتابه المهم «لماذا ننام؟».. حيث يقول: هناك علاقة إحصائية بين تقلص عدد ساعات النوم، والإصابة بعدد كبير من الاضطرابات النفسية والجسدية، كالاكتئاب والجلطات الدماغية.

في تجربة لباحثين من جامعة بورجوندي ديجون الفرنسية، تحمل عنوان «الحرمان الجزئي الحاد من النوم يزيد من تناول الطعام لدى الرجال الأصحاء»، وجد لورينت بروندال وزملاؤه أن للأمر علاقة بزيادة الوزن، فمن حرموا من النوم كانت شهيتهم أكبر واستهلكوا كميات من الطعام خلال الإفطار والغداء، أكبر من الذين ناموا بشكل طبيعي.

كي تدرك أهمية النوم، اسأل نفسك دائماً.. كيف أريد أن تموّن طاقتي خلال اليوم؟ هل تريد أن تواصل السعي نحو أهدافك، لكن بذهن يعمل بنصف قدرته على التركيز؟ أو بجسد ينهار ببطء لأنك لا توليه الرعاية الكافية؟

النوم، على عكس ما يتوقع البعض، ليس مجرد راحة.. بل هو فترة صيانة.. الدماغ لا يصاب بالخمول أثناءه، بل ترى في رسم المخ والرنين المغناطيسي مهرجاناً من الأنشطة الصاخبة.. بالطبع في الساعات الأولى تتباطأ موجات الدماغ ويصاحب ذلك استرخاء للعضلات والعينين، وينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم… لكن في مرحلة «حركة العين السريعة» في النوم يحدث الكثير.. في هذه المرحلة تتحرك العين لا إرادياً تحت جفن يميناً ويساراً «لهذا سُميت مرحلة ريم: اختصار الحروف الإنجليزية الأولى من عبارة حركة العين السريعة» وتستمر لمدة 10 إلى 15 دقيقة، تحدث فيها الأحلام وتتغير درجة حرارة الجسم، وينشط المخ وكأنه في مرحلة اليقظة! لكن.. ما الذي يحدث داخل الجمجمة في هذه الدقائق؟ يعتقد العلماء أن المخ في هذه الأثناء ينظم الذكريات ويهضم الخبرات، بل ويريك سيناريوهات متنوعة تعكس الصراعات النفسية الدائرة في عقلك اللا واعي، وهو ما نسميه بالأحلام.. في تجارب عديدة وجدوا أن الطلبة الذين ينامون بعد محاولة حفظ شيء ما، فإن النوم يثبت هذه المعلومة في أذهانهم ويستطيعون تذكرها بشكل أفضل من الذين لم يناموا. وهو ما يكسر أسطورة ضرورة سهر الليالي للمذاكرة أيام الامتحانات من أجل التحصيل الجيد.. فهذا لا يعكس التفوق، بل التكاسل طوال العام وسوء تنظيم الوقت!

ليس النوم منافياً للنشاط والتركيز، بل هو من ضرورياته..

لذلك قل لي عزيزي القارئ..

كم ساعة نمت اليوم؟