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تحذير رسمي من سرقة بيانات المصريين بطريقة مبتكرة
تحذير رسمي من سرقة بيانات المصريين بطريقة مبتكرة
الجمعة 21 يناير 17:59

عبد الله أبوضيف (القاهرة)
حذرت مصر من سرقة بيانات المواطنين المصريين بطريقة مبتكرة، من خلال مكالمات تزعم جمع البيانات من أجل لقاحات فيروس كورونا.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لوجود أشخاص معينين من قبل وزارة الصحة المصرية، مخصصين للاتصال بالمواطنين لجمع المعلومات من أجل التأكد من تلقي لقاح فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين الذين تقدموا لتلقي لقاح كورونا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا أن أي مكالمات يتلقاها المواطنون هي من أشخاص زائفين غير تابعين لوزارة الصحة المصرية.
وناشد مجلس الوزراء المصريين من منح هؤلاء الأشخاص أي معلومات شخصية قد تتسبب في ابتزازهم فيما بعد، أو استخدامها لسرقة المواطنين، وطالب بالإبلاغ عن أي رقم هاتفي يدعي انتماءه لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وكانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باتصالات من أشخاص يدّعون انتماءهم لوزارة الصحة المصرية، ويطلبون بيانات شخصية من المواطنين، ليتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة المصرية، للتأكد من الخبر قبل أن ينفيه.

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