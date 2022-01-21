رفضت منح زوجها المال فأشعل بها النار

أحمد عاطف (القاهرة)

أظهرت تحقيقات الشرطة المصرية تفاصيل قاسية في جريمة إشعال زوج النار في زوجته أسماء شعبان والمشهورة باسم «سيدة كرداسة».

وقالت والدة الضحية خلال التحقيقات، إن الزوج المتهم عاطل عن العمل وكان يطلب المال من زوجته باستمرار، واعتاد ضربها منذ أول يوم بعد زواجهما للحصول على ما يريد، واستمر في الاعتداء عليها بالضرب طوال فترة الزواج.

وأضافت أنها حاولت إقناع ابنتها بالاستمرار في حياتها الزوجية، رغم أن الابنة حاولت الطلاق منه بسبب عدم مشاركته في مصروفات أبنائه، إلى أن جاء اليوم الذي اشتد فيه الخلاف، بعد أن طلب منها مبلغا ماليا، لكنها لم تكن تمتلك مالا، فأشعل بها النار مستخدما مادة سريعة الاشتعال.

وتعود الواقعة إلى بلاغ بوصول سيدة إلى المستشفى، وعلى جسدها آثار الحروق القوية، نتيجة اشتعال النيران بها متفاعلا مع مادة سريعة الاشتعال، وبالتحريات اكتشفت الشرطة أن الفاعل هو زوجها، لتقبض عليه وتحيله إلى النيابة لاستجوابه.