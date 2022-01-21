إصابات الفنانين تربك الأعمال الرمضانية !

محمد قناوي (القاهرة)

تسبب انتشار فيروس كورونا «أوميكرون» بين الفنانين والعاملين في ستديوهات التصوير بمصر في خروج بعض الأعمال من السباق الرمضاني وتوقف تصوير أعمال أخرى وتأجيل البدء في تصوير بعض المسلسلات، أو مشاهد الفنانين في هذه الأعمال أول الأعمال التي تسبب فيروس «كورونا» في خروجها من السباق الرمضاني مسلسل «لام شمسية» بطولة، منى زكي، وأحمد رزق، وإياد نصار، وإسعاد يونس، وأسماء جلال، وعلي قاسم، تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج كريم الشناوي، حيث قررت الشركة المنتجة له تأجيل عرض العمل لرمضان 2023 بدلاً من موسم رمضان المقبل، وذلك بعد إصابة عدد من نجوم العمل بفيروس «كورونا» في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تكرار تأجيل التصوير لأكثر من مرة.

وأعلنت الشركة المنتجة قرار تأجيل العمل معللة ذلك بحرصها على أن يخرج المسلسل في أفضل صورة ممكنة وتقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ وأصدرت بيانا قالت فيه: «نظراً لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصاً من شركة «ميديا هاب» على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل «لام شمسية» لشهر يونيو المقبل، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني 2023.

وذلك سعياً لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالاً لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء».أما ثاني الأعمال التي توقف تصويرها بسبب الفيروس فهو مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس بطولة النجم أحمد مكي، وتم تأجيله، مؤقتاً، بعد إصابة أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي بفيروس «كورونا»، خلال الفترة الماضية، لحين تماثلهما للشفاء، ويشارك في جزئه السادس كلا من «رحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وإخراج أحمد الجندي.

واضطر المخرج أحمد نور إلى تأجيل تصوير الجزء الخامس من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي»، وذلك بعد إصابة بطلة العمل الفنانة داليا البحيري وجميع أفراد أسرتها ب «كورونا» وخضوعهم للعزل المنزلي وكان المخرج قد انتهى من معاينة أماكن التصوير وعمل الديكورات للمواقع الرئيسية فيما انتهت المؤلفة من كتابة 70% من الحلقات، ويتناول الجزء الخامس من العمل العديد من المشكلات اليومية التي تمر بها الأسرة المصرية في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة خالد سرحان، وشيماء سيف، ومحمد أبو داود، وإيمان سيد، ومروة عبد المنعم، ومدحت تيخا.

كما تسببت إصابة الفنان شيكو بفيروس «كورونا» في إيقاف تصوير مسلسل «اللعبة 3»، والذي يفترض عرضه على منصة شاهد الشهر المقبل يخضع فريق العمل لإجراءات احترازية، خلال الفترة الحالية، للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بين فريق العمل، عبر إجراء تحاليل والتزام العزل المنزلي لعدة أيام كإجراء احترازي.

وتسبب إصابة الفنانة ناهد السباعي بفيروس «كورونا» في تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل «منورة بأهلها» تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوي، وغادة عادل، وباسم سمرة، وأحمد السعدني، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث مسلسل «منورة بأهلها» في عام 2008 وهو العمل الذي تدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدث مع الفنانة عبير صبري، فبعد إصابتها ب «كورونا» قام المخرج سامح عبد العزيز بتأجيل تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد «يوتيرن» الذي تلعب بطولته ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك لحين تماثلها الشفاء، كما أصيب مؤلف العمل ايمن سلامة، وبعد تعرض الفنان إدوارد للاصابة بفيروس «كورونا»، تم تأجيل تصير مشاهده في مسلسل «ملف سري»، من بطولة هاني سلامة، ويجسد أحد الأدوار الرئيسة في العمل وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.