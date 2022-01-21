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مزرعة للحيوانات الأليفة في مركز تجاري
مزرعة للحيوانات الأليفة في مركز تجاري
الجمعة 21 يناير 13:57

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أحد مراكز التسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق مبادرة مزرعة الحيوانات الأليفة التي تتيح لزوار المول، ابتداءً من يوم الجمعة، فرصة التعرف عن قرب على مجموعة من الحيوانات الأليفة والتفاعل معها، بما فيها الأرانب والسلاحف والمهور وحتى الثعابين.
وتستقبل المبادرة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع حديقة الإمارات للحيوانات، زوارها أيام الجمعة والسبت والأحد من 21 يناير حتى 27 فبراير، من الساعة 4 عصراً حتى 10 ليلاً. 

وتُنظم المبادرة بالتعاون مع فعالية سوق المزارعين الخاصة بالمول ضمن منطقة الحديقة التي تم تجديدها مؤخراً، وتتيح للأطفال من جميع الأعمار اللعب مع الحيوانات وإطعامها، بينما يستكشف الأهالي المنتجات المحلية والسلع المصنوعة يدوياً المعروضة في المول. مزرعة الحيوانات الأليفة تتيح للضيوف فرصة التفاعل مع مجموعة من الحيوانات الأليفة، بما فيها البوم والأغنام والماعز والسلاحف والأرانب والدجاج وحتى ثعابين الأصلة الملكية. كما توفر المزرعة خيارات إطعام الحيوانات وركوب المهور، وتسمح بالدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. ويتم تلقائياً إدخال أسماء جميع ضيوف المزرعة في السحب للفوز بإقامة لمدة ليلة واحدة لشخصين في منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات مع الإعلان عن الفائزين الجدد كل أسبوع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لديرفيلدز مول: «تزداد أهمية الخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بالأنشطة الخارجية بالنسبة للأطفال والعائلات أكثر من أي وقت مضى، ولذلك لا يمكننا الانتظار لتقديم المقيمين المؤقتين الجدد لزوار المول ولا سيما الأطفال، الذين سيحبون ركوب المهور وإطعام الأرانب، بينما يستكشف الأهالي المتاجر في المول أو المنتجات المختلفة في سوق المزارعين الشهير».

مزرعة
الحيوانات الأليفة
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