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فوائد كثيرة للقسط الهندي.. تعرف عليها
فوائد كثيرة للقسط الهندي.. تعرف عليها
الجمعة 21 يناير 12:29

 

 

يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أن القسط الهندي متعدد الاستخدام.

كما يساعد القسط الهندي في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، ويعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

فوائد استخدام القسط الهندي 
1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.

2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح رفيعة 

3- وتم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.

4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، وآلام البطن، وآلام الصدر أيضًا.

5- وأفاد البعض انه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.

المصدر: وكالات
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