طرق طبيعية للتخلص من القلق واضطراب النوم.. تعرف عليها

أكدت بعض الدراسات أن الزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في علاج الشخير واضطراب النوم، وهي مشكلة شائعة تؤثر على 30 في المائة على الأقل من البالغين و50 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ويمكن أن يؤدي الشخير إلى الأرق وانقطاع النفس النومي، وهو اضطراب في النوم يحدث عندما يتوقف تنفس الشخص بشكل متكرر ويبدأ أثناء النوم.

علاج القلق واضطراب النوم



1. زيت الليمون العطري

يتم استخراج زيت الليمون الأساسي من قشور الليمون الطازج من خلال طريقة العصر على البارد، ووجدت دراسة أجريت عام 2011 أن زيت الليمون الأساسي يمكن أن يساعد في علاج اضطراب النوم والشخير عند استخدامه إما كرذاذ زيت عطري أو تركيبة غرغرة.

2. زيت الشمر العطري

يتم استخراج زيت الشمر الأساسي عن طريق سحق بذور نبات الشمر من خلال عملية التقطير بالبخار، ويحتوي زيت الشمر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأنف والحنجرة وتحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية.

3. زيت الكافور العطري

يتم تجفيف أوراق أشجار الأوكالبتوس وسحقها وتقطيرها لاستخراج الزيت العطري حيث يمكن أن تساعد رائحة زيت الأوكالبتوس على تفكيك المخاط في الجهاز التنفسي، مما قد يساعد في تقليل اضطراب النوم والشخير.