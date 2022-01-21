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بالدموع والاعتذارات.. أديل ترجئ جولتها الغنائية في لاس فيجاس بسبب كورونا
بالدموع والاعتذارات.. أديل ترجئ جولتها الغنائية في لاس فيجاس بسبب كورونا
الجمعة 21 يناير 11:32

بالدم بالدموع والاعتذارات أعلنت المغنية البريطانية أديل تأجيل سلسلة من الحفلات الموسيقية في لاس فيجاس كان مقررا أن تبدأ اليوم الجمعة بسبب إصابة نصف طاقم العمل بمرض كوفيد-19.
وكان مقررا أن تبدأ أديل إقامة لمدة ثلاثة شهور في فندق سيزرس بالاس فيما كانت ستصبح أول عروض تقدمها على خشبة المسرح منذ 2017.
وقالت أديل في منشور مصور على إنستجرام "حاولنا بكل السبل قطعا كي نتمكن من القيام بالأمر في الوقت الملائم... نصف طاقم العاملين معي، نصف فريقي مريض بكوفيد وما زال. من المستحيل تقديم العرض".
ورددت أديل كلمة "آسفة" ثماني مرات في رسالتها التي بلغت مدتها 92 ثانية، خاصة لمن سافروا إلى لاس فيجاس لحضور العروض.
وقالت إن التعطيل منعها من تقديم العرض على النحو المثالي المطابق لمعاييرها وتعهدت بتحديد موعد جديد له.
كانت أديل ستقدم العروض الحية على المسرح بعد صدور أحدث ألبوماتها "30" الذي طُرح في نوفمبر في 30 بلدا.

المصدر: وكالات
كورونا
لاس فيجاس
أديل
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