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هواوي تغزو الأسواق العالمية بهاتف رخيص الثمن
هواوي تغزو الأسواق العالمية بهاتف رخيص الثمن
الجمعة 21 يناير 11:15

أعلن وكلاء شركة هواوي عن نية الشركة إطلاق هاتف جديد رخيص الثمن مزود بتقنيات منافسة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (159.1/74.1/9) ملم، وزنه 185 غ.

أما شاشته فأتت بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 بيكسلا، ومعدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مع واجهات EMUI 10.1، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم، ومنفذ microUSB 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 130 دولارا.

المصدر: وكالات
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