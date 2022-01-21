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100 نوع من السرطان تهدد الحياة.. هذه أسبابها
100 نوع من السرطان تهدد الحياة.. هذه أسبابها
الجمعة 21 يناير 08:43

 السرطان أشهر مرض يهدد الحياة منذ عقود، وينتج عن حدوث بعض التشوهات والاختلالات أثناء نمو الخلايا وانقسامها، إذ لا تتمكن الخلايا من التوقف عن الانقسام في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى تراكم الخلايا في الجسم، حتى ظهور الخلايا السرطانية غير الطبيعية، التي تتسبب في ضعف الجهاز المناعي، وعدم قدرة الجسم على أداء وظائفه الحيوية بشكل صحيح.

ووفقاً لما نشره موقع dailymedicalinfo، تختلف أسباب السرطان بشكل عام تبعاً لنوع المرض وموقع الخلايا السرطانية في الجسم. ويشير المعهد الوطني للسرطان إلى أنه يوجد أكثر من 100 نوع من أنواع السرطان، ولكن بشكل عام قد تكون هناك بعض الأسباب أو العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.

المصدر: وكالات
السرطان
مرض السرطان
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