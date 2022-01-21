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ماذا يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت؟
ماذا يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت؟
الجمعة 21 يناير 07:45

أظهرت بيانات جمعتها لوري لويس ونشرت على موقع AllAccess، أنه خلال 60 ثانية، يتم تحميل أكثر من 500 ساعة من الفيديوهات عبر برنامج يوتيوب لمشاهدة المحتوى المرئي، وتتم مشاركة 695 ألف صورة عبر إنستجرام، وتم إرسال ما يقرب من 70 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب للاتصالات والمراسلات، الأكثر شهرة في العالم وبرنامج فيسبوك ماسنجر.

وفي الدقيقة نفسها، كان هناك أكثر من مليون تمريرة على تيندر، وإنفاق نحو 1.6 مليون دولار أمريكي عبر الإنترنت والمتاجر الإلكترونية وغيرها، وفق ما نقلت «يورو نيوز».

وتشير البيانات إلى أنه قد جرى أكثر من 400 ألف عملية تحميل لتطبيقات متجري آبل وجوجل، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف تواصل جديد على لينكد إن، البرنامج المتخصص في الجانب العملي وعالم التوظيف.

المصدر: وكالات
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