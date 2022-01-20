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الهند تودع «الأم الخارقة»
الهند تودع «الأم الخارقة»
الجمعة 21 يناير 01:38

(أ ف ب) 

سادت حالة من الحزن أوساط محبّي الحيوانات البرية وجمعيات رعاية الحيوان في الهند إثر النفوق المفاجئ للنمرة كولاروالي، صاحبة الشهرة الواسعة في أنحاء البلاد والتي تصفها الصحافة المحلية بـ«الأم الخارقة» نظراً إلى إنجابها نحو 30 من صغار النمور متيحة بذلك تكاثر هذه الحيوانات ضمن محمية بينش بولاية ماديا برادش.. ونفقت كولاروالي نهاية الأسبوع الفائت عن عمر يناهز 16 عاماً بسبب مشاكل معوية مرتبطة بتقدمها في السن.. وأقام عدد من حراس الغابات مأتماً لها، ووضعوا جثتها في محرقة جنائزية مزينة بأكاليل الزهور. وحفلت شبكات التواصل الاجتماعي بعبارات تنعاها وتعبّر عن حزن محبيها.

الهند
الحيوانات البرية
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