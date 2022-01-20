متاحف هولندية تتحول إلى صالونات حلاقة

امستردام (أ ف ب)

تحولت عشرات المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية في هولندا أمس الأول، وبصفة مؤقتة إلى صالونات حلاقة وصالات رياضية ضمن حركة رمزية احتجاجية على قيود كورونا المفروضة على القطاع الثقافي.

واعتنى حلاق واثنان من مختصي تهذيب الأظافر بالزوار وسط أعمال فنية لا تُقدر بثمن في متحف فان جوخ في أمستردام، فيما نصب اثنان من الحلاقين كرسييهما على خشبة مسرح «كونسيرت خيباو»، أبرز قاعة موسيقية بالعاصمة.

ويندد القطاع الثقافي الهولندي بالإغلاق المستمر للمؤسسات الثقافية فيما رُفعت القيود عن الكثير من المهن،، ووجهت السلطات الهولندية إنذارات لبعض المواقع الـ70 التي شاركت في الحركة.