إعلامية عربية تعود إلى الشاشة بعد إصابتها بكورونا

شعبان بلال (القاهرة) تعود الإعلامية المصرية لميس الحديدي إلى الشاشة الصغيرة بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وشاركت الإعلامية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، منشورا بعودتها في برنامج "كلمة أخيرة"، بعد غد السبت، على شاشة "ON E". وفي 6 يناير الجاري، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، زوج الإعلامية لميس الحديدي، إصابتهما بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً "أنا ولميس عندنا كورونا. الحمد الله، الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا".
وينتشر فيروس المستجد في العالم منذ أول ظهور له في ديسمبر 2019، وأصاب الكثير من المشاهير والفنانين والسياسيين وأودى بحياة الكثير أيضا. ولميس الحديدي مذيعة ومقدمة برامج مصرية بينما يُقدم زوجها الإعلامي عمرو أديب حاليا برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC MASR، وعاد أيضا إلى الشاشة قبل أيام بعد تعافيه من الفيروس.