الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
أخطاء.. احذرها عندما  تريد زيادة وزنك
أخطاء.. احذرها عندما  تريد زيادة وزنك
الجمعة 21 يناير 01:39

القاهرة (الاتحاد)

نبه الدكتور جانيال باتيل اختصاصي التغذية الهندي، لصحيفة «Hindustan Times»، أنه لكي تسير على الطريق الصحيح، عليك الانتباه إلى:
. كن حكيماً، ولا تتبع روتين شخص آخر دون فحص واستشارة الطبيب.
. الاعتقاد بأن زيادة الوزن تحدث بين ليلة وضحاها، اعلم أنه لابد من بذل الجهد لكي يحدث التغيير تدريجياً.
. لا تتخط الوجبات، فتلك من أكثر الأخطاء شيوعاً، حيث تؤثر على عملية التمثيل الغذائي على الصحة وتؤدي لفشل عملية زيادة الوزن بطريقة صحية.
. اتبع تعليمات المدرب، وليس المعلومات المتوفرة على الإنترنت. 
. لا تتناول المكملات الاصطناعية التي يرشحها هواة اللياقة البدنية
. لا تتخل عن ممارسة الرياضة لمجرد أنك تريد زيادة الوزن.

زيادة الوزن
التغذية
التغذية الصحية
آخر الأخبار
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©