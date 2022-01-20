أخطاء.. احذرها عندما  تريد زيادة وزنك

القاهرة (الاتحاد)

نبه الدكتور جانيال باتيل اختصاصي التغذية الهندي، لصحيفة «Hindustan Times»، أنه لكي تسير على الطريق الصحيح، عليك الانتباه إلى:

. كن حكيماً، ولا تتبع روتين شخص آخر دون فحص واستشارة الطبيب.

. الاعتقاد بأن زيادة الوزن تحدث بين ليلة وضحاها، اعلم أنه لابد من بذل الجهد لكي يحدث التغيير تدريجياً.

. لا تتخط الوجبات، فتلك من أكثر الأخطاء شيوعاً، حيث تؤثر على عملية التمثيل الغذائي على الصحة وتؤدي لفشل عملية زيادة الوزن بطريقة صحية.

. اتبع تعليمات المدرب، وليس المعلومات المتوفرة على الإنترنت.

. لا تتناول المكملات الاصطناعية التي يرشحها هواة اللياقة البدنية

. لا تتخل عن ممارسة الرياضة لمجرد أنك تريد زيادة الوزن.