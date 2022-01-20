4 ألغاز يعجز العلم عن حلها!

دينا محمود (لندن)

مهما بلغ التقدم العلمي، لا يزال الكون حافلاً بأمور يستعصي حلها على الباحثين والخبراء، وهي ألغاز يستعرض موقع «فوكس» الإلكتروني عدداً منها.

- مِمَ يتألّف «الكون»؟

الإجابة لا تزال شديدة التعقيد، إذ إن المجرات المعروفة، بكل ما تحتويه من كواكب ونجوم، لا تشكل سوى جانب ضئيل من كتلة الكون، أما المادة التي يتألف منها الجانب المتبقي، فهي غير مرئية، ولا يمكن لمسها أو التعرف على طبيعتها، ويُطلق عليها العلماء «المادة المظلمة».

- كيف سيبدو شكل الحيوانات مستقبلاً؟

يؤكد الكثير من الباحثين، أنه يستحيل التنبؤ بكيفية تطور الكائنات الحية في المستقبل، مع تعذّر تصوّر الشكل الذي ستتّخذه الحيوانات المألوفة لدينا الآن، بعد مئات الآلاف من الأعوام. ووفقاً للعلماء، سيعتمد الأمر على طبيعة التغير الذي سيطرأ على بيئة الأرض خلال العقود والقرون المقبلة.

- ما أسباب الزهايمر؟

يعجز العلماء حتى الآن عن التوصل إلى علاج للزهايمر. ويُعزى ذلك إلى أنهم لم يبلوروا بعد، فهماً كاملاً لأسباب هذا المرض التنكسي العصبي. فعلى مدار سنوات، ظلت النظرية السائدة بأن الزهايمر ناجم عن تراكم بروتينات معينة في الدماغ. لكن عدم فعالية العقاقير الدوائية، دفع بالباحثين إلى الحديث عن إمكانية أن يكون هذا المرض ناجماً عن الإصابة بعدوى فيروسية.

- ماذا يوجد في أعماق المحيطات؟

على عمق نحو 200 متر من سطح الماء، توجد في أعماق المحيطات، بقاعٌ لا تصلها أشعة الشمس. يُطلق عليها اسم «مناطق الشفق» ويكتنفها الغموض حول المخلوقات التي تعيش فيها. ويعتقد العلماء أن عدد الأسماك التي تعيش في «مناطق الشفق»، قد يفوق نظيرها في البقاع الأخرى.