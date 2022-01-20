«تخيَّل».. على أنغام «سلامات»

دبي (الاتحاد)

أطلق «دبي فستيفال سيتي مول»، بالتعاون مع تطبيق «أنغامي»، عرض «تخيَّل» بحلة جديدة على أنغام أغنية «سلامات» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والذي يستمر للأشهر الـ 6 المقبلة. ويعرض فريق «تخيَّل» إبداعات لا تضاهى باستخدام أحدث التقنيات والخبرات البصرية والسمعية، وبإخراج مستوحى من «الفيديو كليب» الأصلي للأغنية، برفقة رقصات النافورة المتناسقة مع الإيقاعات وومضات الليزر والأضواء المبهرة.

ويقدّم العرض لوحات متفرِّدة تضم موسيقى جديدة ونابضة بالحياة من أنحاء المنطقة، ويضيء على تنوّع الثقافة العربية وألوان الترفيه. ويمكن للزوار مشاهدة العرض يومياً في الساعة 8:30 مساءً في «فستيفال باي».

وكانت نانسي أطلقت فيديو «سلامات» في يوليو 2021، وحصد أكثر من 13 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وبُث 2.9 مليون مرة على تطبيق «أنغامي».