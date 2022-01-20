«سيرفانتس».. أوّل مسرح في المغرب

محمد نجيم (الرباط)

على بعد أمتار من مرفأ طنجة القديم، وغير بعيد عن أسوار المدينة، يقف «سرفانتيس»، المعلم التاريخي الذي يُعد أوّل مسرح تأسس في المغرب. ويذكر المؤرخون أنه في شهر أبريل من عام 1911، وُضع حجر الأساس لبناء هذا المسرح الذي سيحمل اسم أحد عمالقة الأدب الإسباني وكاتب رائعة «دون كيشوت».

تعود قصة «سيرفانيتس» إلى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر حين قرر الإسباني إمانويل بينينا رودريغيز أن يستثمر أمواله في بناء هذا المسرح الذي سيهديه لزوجته. وقد انتهت أعمال البناء عام 1913 ليكون أوّل مسرح يتم افتتاحه في المغرب.

2000 مصباح

يقول الباحث المغربي مصطفى أعراب: أشرف على بناء المسرح المهندس الإسباني الشهير دييغو خيمينيث وفقاً للطراز الأوروبي، وجُلبت مواد البناء والزخرفة من إسبانيا بما فيها التماثيل التي زينت الواجهة الخارجية. وكانت قبة الصالة من إبداع الإسباني فديريكو ربيرا، الذي ضحى بمواصلة دراسته الفنية في باريس، وحل في طنجة ليساهم في صنع هذه التحفة الرائعة. أما الديكور فأنجزه فنان السينوغرافيا الايطالي الشهير جيورجيو بوساتو، فيما سهر على هندسته وتركيب الإضاءة المكونة في 2000 مصباح أوغيستان ديلغادو مهندس الإضاءة في المسرح الملكي بمدريد.

روائع شكسبير

بعد جهوزيته أصبح المسرح مستعداً لاستقبال العروض، بسعة 990 مقعداً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1400 مشاهد، بفضل مدرجه نصف الدائري. وكان يتوفر على معدات تقنية وفنية متطورة مقارنة بالسائد في تلك الفترة، لذلك اعتُبر «سرفانتيس» أكبر مسرح في المغرب العربي، وجذب أسماءً كبيرة، من فناني تلك الحقبة حين كانت طنجة تحت الإدارة الدولية ويقيم فيها الكثير من الأوروبيين.

وشهد تقديم أعمال لكبار الأدباء العالميين، بمشاركة كبار نجوم المسرح، كما احتضنت خشبته الكثير من اللوحات الفنية الرائعة في الموسيقى والرقص والأوبرا، وعدداً من روائع شكسبير مثل «روميو وجولييت»، ومن روائع المسرح العربي مثل «مجنون ليلى» و«صلاح الدين الأيوبي».