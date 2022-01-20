صور.. فتاة تحطم رقمين قياسيين للطيران حول العالم بمفردها
زارا رذرفورد ترفع شهادتين من موسوعة جينيس
الخميس 20 يناير 21:13
حطمت الفتاة زارا رذرفورد، رقمين قياسيين للطيران على انفراد حول العالم بعد أن عادت إلى بلجيكا في أعقاب جولتها الطويلة.
هبوط زارا رذرفورد بطائرتها في آخر محطة ببلجيكا
وعادت رذرفورد، التي تبلغ من العمر 19 عاما، إلى بلجيكا، اليوم الخميس، بعد جولة حول العالم شملت 52 دولة في خمس قارات.
وأظهرت لقطات بث مباشر هبوط رذرفورد في مطار "كورتريك ويفلجيم"، المحطة الأخيرة من جولتها. وانتقل لقب أصغر امرأة تنجز الطيران بمفردها حول العالم إلى زارا، بعد أن كان في حوزة شايستا وايس منذ 2017.
كما نالت رذرفورد، الرقم القياسي الخاص بأصغر شخص، من الجنسين، يقوم بجولة حول العالم بمفرده على متن طائرة خفيفة. وأصغر حامل للقب الطيران حول العالم منفردا من الذكور هو ميسون آندروز الذي كان عمره 18 عامًا عندما أكمل تلك الرحلة، العام 2018. في أغسطس، أقلعت رذرفورد من مطار "فلاندرز" في بلجيكا لتنطلق في رحلة قطعت خلالها مسافة 51 ألف كيلومتر عبر 5 قارات، و52 بلدًا واستغرقت 156 يوما.
وبالإضافة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية، قالت رذرفورد إنها تأمل في أن تشجع رحلتها النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وفي أن تثير اهتمام الفتيات بالطيران.
وروجت رذرفورد، التي تحمل الجنسيتين البلجيكية والبريطانية، لرحلتها الملحمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل جذب المزيد من النساء والفتيات المهتمات بالطيران أو العلوم والهندسة على نطاق أوسع.
وبحسب موقعها على الإنترنت، حلقت رذرفورد بطائرة خفيفة الوزن منتجة في أوروبا تسمى "شارك" (القرش) قادرة على الطيران بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.