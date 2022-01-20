«دبي فيلم» تُطلق Awaken على Apple TV

دبي (الاتحاد) أعلنت «دبي فيلم»، التابعة لشركة «شمال القابضة»، عن إطلاق أحدث أفلامها AWAKEN على تطبيق Apple TV في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ويستكشف الفيلم، الذي سبق وعرض على تطبيق Apple TV في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، العلاقة المتبادلة التي تجمع بين الإنسان والتكنولوجيا والعالم من حولنا. وقد تم تصوير الفيلم بالكامل بتقنية 4K ذات الوضوح الفائق، وذلك على مدار 5 سنوات من العمل المتواصل طاف خلالها طاقم التصوير أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويعد الفيلم قفزة هائلة في مجال تقنيات التصوير المتطورة مثل «الزمن المتقطع» Time-Lapse، الحركة البطيئة، التصوير تحت الماء، وتقنيات التصوير الجوي، ليقدم مشاهد أخاذة من منظور غير تقليدي لم يعهده من قبل. ونال الفيلم، الذي تم إنتاجه في دبي، استحساناً دولياً واسعاً، وهو من تقديم الممثلة والمغنية الأميركية ليف تايلر، التي اشتهرت بتجسيد دور آروين أوندوميل في ثلاثية أفلام «سيد الخواتم» Lord of the Rings.
وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»: «تنطوي مهمتنا على وضع الأسس اللازمة لإيجاد قيمة استثنائية على المدى الطويل في مختلف المجالات التي نعمل فيها. وتجسد»دبي فيلم«التزامنا هذا على الوجه الأمثل من خلال تقديم أعمال فنية مبدعة ورفيعة المستوى. وتمثل إتاحة فيلم AWAKEN على تطبيق Apple TV دليلاً دامغاً على نجاح هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، إذ يعكس هذا العمل الرائد الروح المبدعة التي تتمتع بها مدينة دبي وطاقتها الخلاقة وحيويتها التي لا تنضب. ونحن سعداء للغاية بأن نكون قادرين على المساهمة في رعاية قطاع إنتاج الأفلام في الإمارات، وسنواصل السعي قدماً للعمل على تعزيز دور دبي الحيوي كمركز مهم لصناعة الأفلام في المنطقة». ومن أهم عوامل نجاح هذا الفيلم الذي يلعب فيه التصوير السينمائي الاستثنائي دوراً محورياً، هو مخرجه توم لوي Tom Lowe، المشهور ببراعته في استخدام أحدث تقنيات تصوير الوقت المتقطع، والذي حصل سابقاً على لقب «أفضل مصور فلكي في العام» من المرصد الملكي في غرينتش بلندن، ويدعم تصاميم الجيل التالي من روبوتات التحكم في الحركة، وهو يعمل حالياً على سلسلة جديدة من الأفلام. وقال توم لوي، مخرج الفيلم: «من أهم الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا عند صناعة AWAKEN، هو إنتاج فيلم يمكنه المنافسة بقوة على المستوى البصري مقارنة بأشهر الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر مثل Avengers أو Star Wars، مع تصوير كل شيء باستعمال الكاميرا فقط، وبدون استخدام أي مؤثرات بصرية أو تقنية أو عمليات تركيب فنّي. والنتيجة التي وصلنا إليها هي فيلم استثنائي يحاول استكشاف كوكبنا من جديد، ويحتفي بالوجود، ويعزف على أوتار الموسيقى الكونية». وبهدف تحقيق رؤية AWAKEN، عمل لوي عن كثب مع شركة «دبي فيلم» لتصميم وبناء مجموعة من معدات ومستلزمات التصوير المصممة خصيصاً لهذا الهدف، إلى جانب تطوير أنظمة روبوتات متخصصة، الأمر الذي قاد في النهاية إلى ابتكار فئات جديدة تماماً من تقنيات التصوير.
وقال عمر عبيد عيسى، مدير عام «دبي فيلم»: «تعد الشركة اليوم من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في منطقة الشرق الأوسط، إذ حققنا العديد من النجاحات منذ انطلاقتنا عام 2012، وفزنا بالعديد من الجوائز في مجالات التصوير الفوتوغرافي والإنتاج. وفي هذا السياق، يمثل فيلم AWAKEN عملاً فنياً رائعاً يدعو للتأمل والتفكير العميق ويجسد روح العالم الطبيعي بكل أشكاله». وتمتلك «دبي فيلم» محفظة متنوعة من الأفلام الفنية والسينمائية والوثائقية والرياضية. تتخذ الشركة من دولة الإمارات مقراً لها، وهي شركة إنتاج متكاملة الخدمات، تجمع بين سحر التكنولوجيا وشغف المبدعين لتقديم أعمال فنية رائعة.