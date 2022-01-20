«اكسبوجر 2022» يستضيف 70 مصوراً عالمياً في الشارقة
«اكسبوجر 2022» يستضيف 70 مصوراً عالمياً في الشارقة
الخميس 20 يناير 18:49
الشارقة (الاتحاد) تتحضر إمارة الشارقة لبدء فعاليات المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط، المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، وتستقبل خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، 70 مبدعاً ومؤثراً وصاحب تجربة وحكاية من أفضل مصوري العالم، لتروي بـ 45 معرضاً فردياً وجماعياً، وعبر أكثر من 63 جلسة وورشة عمل، حكايات من عوالم بعيدة، ومغامرات لمصورين حول العالم، وتنبّه المجتمع الإنساني بأهم القضايا التي تهم مستقبل الكوكب والبشرية.ويدعو المهرجان في نسخته السادسة، قادة الرأي، والناشطين في مجال حماية المحيطات والبحار، للحضور والمشاركة في «القمة البيئية» التي ينظمها للمرة الأولى ويجتمع فيها صنّاع التغيير والمصورون العالميون تحت شعار «الإنقاذ المحيطات»، ليطلق بذلك نداءً للعالم أجمع، يستهدف حشد الجهود لرفع الوعي بخطر تلوث البحار والمحيطات. كما يشهد المهرجان للمرة الأولى الإعلان عن أسماء الفائزين بـ «جائزة المصوّر الصحفي المستقل»، التي تم استحداثها في دورة العام الفائت، وإعلان الفائزين بجوائز «اكسبوجر» العالمية للتصوير. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة صباح اليوم الخميس، في مسرح المجاز، تحدث خلاله كل من سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومي الشارقة، بحضور عدد من الصحافيين والإعلاميين العرب والأجانب.
7 أيام من «اكسبوجر» ويفتح «اكسبوجر» أبوابه أمام الجمهور على مدار 7 أيام، حيث مدد أيام انعقاده ليوّسع أمام الجمهور فرصة التجوّل في معارض فنانين عالميين، والاستماع إلى تجاربهم الملهمة، ورحلاتهم في مختلف بلدان العالم، إلى جانب عيش تجارب فنية تفاعلية وحيّة، وفي الوقت نفسه الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي توصلت إليها كبرى العلامات التجارية في عالم الكاميرات وفن التصوير.
القمة البيئية تدعو القمة البيئة التي تعقد، بالتعاون مع الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة International League of Conservation Photographers، في 10 فبراير المقبل، الجمهور والمصورين لضم صوتهم إلى أصوات الناشطين البيئيين، والمصورين المتخصصين في الحياة البحرية، حيث تشهد تنظيم 9 جلسات نقاشية، يقدم خلالها المشاركون حلولاً ومقترحات من شأنها الحفاظ على البيئة وحمايتها.
عالم من المواهب – 15 ألف مشاركة في جوائز «اكسبوجر»
وبعدما استقبل نحو 15 ألف مشاركة في جوائزه، يحتفي المهرجان بعالم من المواهب والمبدعين المصورين، إذ جاءت المشاركات من 126 دولة منها سويسرا، كندا، تشيلي، ألمانيا، فنلندا، اليونان، إيطاليا، بنمو إجمالي بلغ 58% على مدى 5 أعوام من انطلاق المهرجان. ويقف المتابعون أمام منافسات بين مئات الأعمال الفنية الاستثنائية، تصدرتها الصين، الهند، إيران، روسيا، جمهورية مصر العربية، ميانمار، بنغلاديش، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وينتظر الجمهور الفرصة للاطلاع على صور متنوعة في مختلف المجالات التقطتها عدسات مصورين من حول العالم، وتوزعت جوائز المهرجان على 10 فئات هي: التصوير المعماري، التصوير الجوي «بالدرون»، تصوير البورتريه، فئة الصغار، الأفلام القصيرة والصورة المتحركة، تصوير الرحلات، تصوير المناظر الطبيعية، الحياة البرية، التصوير الصحافي، وفئة موظفي حكومة الشارقة. وجمعت لجنة التحكيم 21 مصوراً عالمياً.
جائزة المصور الصحافي المستقل وسيكشف المهرجان عن واحدة من أكثر الصور إبداعاً التقطتها عدسة مصوّر مستقل، إذ سيعلن عن اسم الفائز بـ «جائزة المصور الصحافي المستقل»، التي تعد أحدث مبادرات المهرجان. وكان أعلن عنها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في الدورة الماضية من المهرجان، تقديراً لجهود المصورين الصحفيين المحترفين في نقل وتوثيق أحداث العالم بالصورة، وتحملهم الأخطار التي قد يتعرضون لها من قلب كوارث وصراعات وحروب. وتشكل فرصة لإحداث التغيير الإيجابي في العالم، ليكون المهرجان بذلك بوابةً تدعو للسلام. ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 15 ألف دولار، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مساحة معرض لعرض أعماله في مهرجان «اكسبوجر». وتتوزع الجائزة على 3 فئات: الصحافة الإخبارية، الصحافة البيئية، وصحافة الحلول، شارك فيها 133 مصوراً من 51 دولة من خلال 1265 صورة، وتنوعت المشاركات في الجائزة من بلدان عربية وأجنبي. تصدرتها إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، سوريا، تركيا، الهند، بنغلاديش، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وضمت لجنة التحكيم المصورين العالميين: آيدان سوليفان، لارس بورينج، كيرا بولاك، محمد محيسن، وراي ويلز.
عالم من التجارب - 70 مصوراً عالمياً وللجمهور الذي يرغب في التعرف على المصورين الذين يقفون وراء أشهر الصور، والتجوّل مع مصورين في أماكن وعوالم ساحرة، يمكنه الحضور ومتابعة الجلسات الحوارية والمعارض الفنية. ويستضيف المهرجان 70 من أفضل مصوري العالم، بينهم: ستيف ماكوري عضو منصة ماغنوم للمصورين والمتخصص بتصوير النزاعات والتقاليد والثقافات القديمة، جيمس ناكتوي المهتم بتوثيق الحروب وأهم القضايا الاجتماعية، لور باليستا الذي يهتم بقضايا المحافظة على البيئة البحرية، بريان سكيري المتخصص بتصوير عالم ما تحت الماء، وجول سارتور مؤسس مشروع «ذا فوتو آرك»، الذي يعرض مجموعةً من الصور للحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض.
عالمٌ من القصص – 45 معرضاً فردياً وجماعياً ويحتفي «اكسبوجر»، بعالم من المغامرة والفن والجمال والثقافات والقصص، من خلال تنظيمه 45 معرضاً فردياً وجماعياً لمصورين معاصرين محترفين تقدم مجتمعة أكثر من 1600 قصة من حول العالم. تجسد جمال الصحراء العربية من هدوء وسكينة وصفاء، وأسرار الحياة البرية وما تحتضنه من مخلوقات صغيرة وكبيرة، ومشاهد الحياة الاجتماعية والسياسية في عصرنا الحالي والأحداث التي سجلها التاريخ من النزاعات والكوارث والأمراض، وقصص بصريةً مؤثرة عن معاناة بعض المجتمعات وقضايا الرعاية الصحيّة الشاملة والوقاية من الأمراض.
عالم من الإلهام - 28 حواراً ملهماً ويقدم «اكسبوجر» عالماً من الإلهام من خلال 28 حواراً لكبار المصورين، تتناول عدداً من المواضيع التقنية والفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي. وتهدف إلى دعم خبرات المصورين بمعارف وتجارب جديدة وتفتح المجال أمامهم للاستفادة من مصورين محترفين لهم تاريخهم الطويل في مختلف مجالات التصوير.
عالم من المعرفة – 25 ورشة عمل ويعقد المهرجان 25 ورشة عمل تدريبية وتعليمية متخصصة بالفنون البصرية، للمبتدئين والمحترفين، ويقدمها نخبة من المصورين المحترفين، بما يشكل منصة للمعرفة تعزز تجارب المهتمين بعالم التصوير الضوئي وتنمي مهاراتهم الإبداعية. كما ينظم 38 جلسة نقاشية جماعية، وجلسات تقييم لسير المبدعين الفنية. وهي فرصة مفتوحة أمام المصورين لتلقّي نصائح حول أعمالهم وتجربتهم الفنية من مصوّرين محترفين عالميين يمتلكون خبرة كبيرة في مجال التصوير التجاري، التصوير الصحفي، الوثائقي، تصوير المناظر الطبيعية، السفر، والبورتريه، وسواها من مجالات التصوير.
الصورة قوة تغيير كبيرة وقال سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يمثل لقاء اليوم إعلاناً عن مرحلة جديدة في مسيرة «اكسبوجر»، ففي هذا العام نعزز دور المهرجان كمنصة لبحث ومناقشة قضايا تتعلق بمستقبل الكوكب والبشرية برؤى وتجارب مصورين وقادة رأي وصنّاع تغيير. ونحن نؤمن بأن للصورة قوة تغيير كبيرة، وأن المصورين صنّاع رأي وحَملة رسالة». وأضاف: «يقدم المهرجان خلال فعالياته المتنوعة، رؤية الشارقة ومشروعها الثقافي الكبير، الذي أسسه على مدى أكثر من 40 عاماً، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتميز بالقضايا التي يتبناها، والفن الذي يحتفي به والقصص الملهمة التي يعرضها من خلال أنشطته وبرامجه ومعارضه التي تتسع عاماً بعد عام، فضلاً عن احتضانه للمصورين المبدعين الذين ينتظرونه كل عام لاكتساب خبرات جديدة على يد مصورين محترفين».
منصة دولية متكاملة لفن التصوير وقالت سعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومي الشارقة: «الصورة قوة، ونحن في «اكسبوجر»، نستثمر بهذه القوة لنكون مساهمين في إحداث الفرق. فالمهرجان لقاء لكبار مصوري العالم، وللتأكيد على أثر الصورة وقدرتها على تغيير واقع المجتمعات، والحد من الكوارث طبيعية، وإنقاذ الكائنات. ومن هذا المنطلق فإن المهرجان هذا العام هو فضاء مفتوح أمام الجمهور لرؤية العالم الذي يحلم به المصورون». وأضافت: «يمثل المهرجان منصة دوليّة متكاملة لفن التصوير، وبالإضافة إلى الفرصة التي يوفرها لمختلف فئات الجمهور للاطلاع على أحدث تقنيات ومعدات التصوير، والتعرف عن قرب على أهم وأشهر مصوري العالم، فهو يجمع بين الجانب التعليمي النظري للتصوير، والجانب العملي والخبرة الحية، كما يخصص مساحة منه لشراء الأعمال الفنية التي يعود ريع مجموعة كبيرة منها لجمعيات ومؤسسات خيرية».