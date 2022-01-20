نوة الغطاس تحوّل شتاء بلد عربي إلى صقيع

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية لـ«الاتحاد» إن البلاد تواجه مناخيا ظاهرة «نوة الغطاس» ما يجعل الطقس في هذه الفترة الأكثر برودة على مدار العام، حيث تؤثر كتلة هوائية في الجو، ما يجعل الطقس شديد البرودة في نفس الفترة من كل عام.
وأضاف شاهين لـ«الاتحاد» أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في مناطق الصعيد وشمال سيناء بمصر، وتزداد في الشمال والمحافظات الساحلية التي تعيش مناخاً قطبياً منذ أيام بسبب التقلبات المناخية الأخيرة واشتداد البرودة مع وصول نوة الغطاس التي تعيشها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن درجات الحرارة تصل إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المناطق تقريبا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة الحالية هي الأقل تقريبا بمعدلات طفيفة نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا التي تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة هي الأخرى بالمقارنة مع مناطق أخرى في القارة العجوز.
وأكد شاهين أنه لا يمكن الجزم بأن فصل الشتاء الحالي هو الأكثر برودة، مروراً على البلاد، إذا لم يكتمل فصل الشتاء بعد، حيث لازلنا في شهر يناير، بينما يتبقى شهران كاملان في فصل الشتاء، ومن ثم يمكن الحكم على مدى برودته قياسا على السنوات السابقة، والتي كانت تشهد برودة هي الأخرى.