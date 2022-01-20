بلد عربي يصل لرقم قياسي في عدد الحاصلين على التطعيم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار إن إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و362 ألفًا و576 جرعة.



ووجه وزير الصحة المصري بإطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، كما أشار إلى توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل، نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.



وناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا حيث تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا في ذلك الصدد مأمونية كافة اللقاحات الموجودة في مصر وحصولها على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.