عيضة المنهالي يسأل: «وينك»؟

أبوظبي (الاتحاد)

من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يجدد «صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي التعاون معه بأغنية بعنوان «وينك»، قام بتلحينها، فيما اهتم بعملية التوزيع الموسيقي حسام كامل، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد. ويقول مطلع الأغنية:

وينك.. ماشفت انا عينك

وينك.. مشتاق انا وينك

غايب عن الأحباب..

وتخفّي الأسباب..

وينك يا حبيبي وينك

هجرك.. ما نحتمل هجرك

عذرك.. ما قلت لي عذرك

وقد طرح العمل «وينك» ضمن فيديو ممنتج جميل، تضمن أشعار الأغنية مع الغناء، وعرضها المنهالي عبر قناته الخاصة والرسمية على «يوتيوب»، إلى جانب بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني.