مسؤول مصري يكشف لـ«الاتحاد» تفاصيل مشروع التجلي الأعظم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مسؤول حكومي مصري لـ«الاتحاد» أن مشروع التجلي الأعظم في سيناء المصرية سيكون منتهياً تماماً قبل منتصف العام الجاري 2022 وتحديداً في يونيو المقبل.



وصرح الدكتور مصطفى منير مساعد وزير الإسكان المصري بأن المشروع السياحي الكبير يتمثل في تطوير المنطقة التي تمثل مكانة دينية كبيرة، حيث تعد النقطة الوحيدة على وجه الأرض التي تجلى فيها الله عز وجل لسيدنا موسى.



وأضاف أن المشروع من الأشياء المميزة في مصر، حيث ساهم تطوير المنطقة في إفراز نحو 15 مشروعاً، وأهم ملامح تلك المشروعات فنادق مميزة ذات طابع بيئي، وتأهيل للبيئة العمرانية، لتصبح المنطقة للمشاة.



وأكد أنه سيتم تطوير المساكن البدوية في منطقة التجلي الأعظم، وستكون المنطقة مدينة متكاملة، وهذه تجربة فريدة، وسيتم الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم قبل شهر يونيو المقبل.



وحسب المسؤول الحكومي المصري، فإن المشروع يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها ملتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.