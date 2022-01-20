سحابة بدرجة حرارة 78 تحت الصفر.. ما القصة؟

أحمد مراد (القاهرة)

خلال فصل الشتاء، دائماً ما تتشكل إحدى أغرب أنواع السحب، المعروفة بـ «السحابة الستراتوسفير القطبية». وبحسب أطلس السحب الدولي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هناك ما يزيد على 100 نوع من السحب، ويوصف بعضها بأنها من أغرب الظواهر الجوية. وتتشكل السحابة «الستراتوسفير القطبية» في طبقة ستراتوسفير في القطبين خلال فصل الشتاء على ارتفاع يتراوح من 15 ألفاً إلى 25 ألف متر، وتتكون في درجات حرارة منخفضة جدًا تقدّر بـ 78 درجة مئوية تحت الصفر. وتشترك السحابة «الستراتوسفير القطبية» في تكوين ثقوب الأوزون، حيث إن تأثيرها على نضوب طبقة الأوزون يرتفع، لأنها تسبب تفاعلات كيماوية تنتج كلورا فعالا يحفز تخريب طبقة الأوزون. وتقسم هذه السحابة إلى أربعة أنواع: سحابة تحوي حمض نتريك وماء، وسحابة تتكون من بلورات مكونة من حمض نتريك وماء، وسحابة صغيرة تحوي حمض الكبريتيك، بالإضافة لحمض النتريك والماء، وهي تتواجد على شكل محلول ثلاثي مفرط التبريد، وسحابة تحتوي فقط على جليد الماء. وتتشكل السحب الستراتوسفيرية القطبية فقط في مناطق خطوط العرض المرتفعة خلال فصل الشتاء أو عند اقترابه، عندما تبلغ درجات الحرارة في الطبقتين السفلية والوسطى من الستراتوسفير 78 درجة مئوية تحت الصفر بالنسبة للسحب الستراتوسفيرية القطبية المكونة من حامض النتريك الثلاثي الهيدروجين. وتصل إلى 81 درجة مئوية تحت الصفر بالنسبة للسحب الستراتوسفيرية القطبية المكونة من المحلول الثلاثي شديد البرودة، و85 درجة مئوية تحت الصفر بالنسبة للسحب الستراتوسفيرية القطبية الجليدية. وتكون هذه السحب ظاهرة بشكل أفضل قبل شروق الشمس وبعد غروبها خلال فترة السحر المدني عندما تكون الشمس بين درجة واحدة وست درجات تحت الأفق.

