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الصحة العراقية تحذر مع تواصل ارتفاع إصابات أوميكرون
أرشيفية
الخميس 20 يناير 13:42

حذر مسؤول في وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من مشاكل تهدد النظام الصحي مع تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا، وأشار إلى أن الإقبال على تناول اللقاحات ضعيف جداً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن جاسب الحجامي، الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الصحة، القول :"كان متوقعا أن موجة كورونا الرابعة ستبدأ في شهر يناير الجاري، وأجزم أن السبب الرئيسي لارتفاع الإصابات في العراق هو المتحور أوميكرون، فأغلب الإصابات الحالية هي بالمتحور أوميكرون".

وبخصوص مشكلة انخفاض الإقبال على اللقاحات، قال الحجامي إن "العراق للأسف فيه نسبة إقبال منخفضة على اللقاحات توازي ما هو موجود بدول أفريقية، بينما الدول العربية ودول الشرق الأوسط الباقية أعلى بنسب الملقحين"، لافتا إلى أن "نسبة الملقحين في العراق 15% فقط و21% من الفئات المستهدفة من عمر 12 سنة فما فوق".

وأكد أن "التحدي الأكبر في هذه الموجة سيحدث في حال وصول الإصابات لما فوق 15 ألف حالة يومية، إذ ستظهر مشكلة توفر الأكسجين بسبب التأخر، أو المشاكل التقنية في المصانع التابعة لدول مجاورة التي يستورد العراق الأكسجين منها، فضلا عن مشكلة الضغط على الكوادر الصحية".

المصدر: د ب أ
العراق
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