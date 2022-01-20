الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
«فولكس فاغن» تكشف عن سيارتها الجديدة
«فولكس فاغن» تكشف عن سيارتها الجديدة
الخميس 20 يناير 12:56

نشرت فولكس فاغن بعض الصور والفيديوهات التي تظهر تصميم سيارة Lamando L المنافسة لمركبات Passat.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل انسيابي يحمل طابعا هجوميا، مزين بمصابيح فريدة التصميم وخط إضاءة مميز يمتد على كامل عرض الواجهة الأمامية، وجاءت الأبواب فيه دون إطارات حول الزجاج كما في سيارات سوبارو وبي إم دبليو الرياضية.

ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، بعرض 183 سم، وارتفاع 146 سم، والمسافة بين محور العجلات فيه 273 سم، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الرياضية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وزودتها فولكسفاغن بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات لمسية كبيرة قادرة على الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد بحسب «rt».

وستأتي نسخها الأساسية بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: وكالات
فولكس فاجن
السيارات الألمانية
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©