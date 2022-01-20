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ماهي أسباب فقد حاسة الشم عند الإصابة بـ فيروس كورونا؟
ماهي أسباب فقد حاسة الشم عند الإصابة بـ فيروس كورونا؟
الخميس 20 يناير 12:24

تختلف أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر، ويعد الفقدان المؤقت للرائحة ، أو فقدان الشم ، من الأعراض العصبية الرئيسية وأحد المؤشرات الأولى والأكثر شيوعًا للإصابة ب فيروس كورونا. 

وتشير الدراسات إلى أنه يتنبأ بالمرض بشكل أفضل من الأعراض الأخرى المعروفة مثل الحمى والسعال ، لكن الآليات الأساسية لفقدان حاسة الشم لدى مرضى فيروس كورونا لم تكن واضحة.

 

الآن ، حدد فريق دولي من الباحثين بقيادة علماء الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد أنواع الخلايا الشمية في تجويف الأنف العلوي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا.

والمثير للدهشة أن الخلايا العصبية الحسية التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ ليست من بين أنواع الخلايا الضعيفة.

وبالرغم من عدم التمكن من فهم الأمر بشكل كامل حتى الآن، يسود إجماع على أن فيروس كورونا يعطل الخلايا في الأنف بدخوله إليها، ما يؤدي لفقدان حاسة الشم.

وتشير النتائج إلى أن الإصابة بأنواع الخلايا غير العصبية قد تكون مسؤولة عن فقدان حاسة الشم لدى مرضى فيروس كورونا، وتساعد في إعلام الجهود لفهم تطور المرض بشكل أفضل. 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
أعراض كورونا
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