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لأول مرة.. محاكمة سائق بسبب حادث سيارة "تسلا" ذاتية القيادة
لأول مرة.. محاكمة سائق بسبب حادث سيارة "تسلا" ذاتية القيادة
الخميس 20 يناير 11:08

وجهت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية تهما لرجل تسبب بحادث سير بسبب نظام التوجيه الآلي في سيارة "تسلا".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه القضية تعتبر أول قضية توجهها المحاكم الأميركية ضد مواطن لاستخدامه نظام التوجيه الآلي في سيارة كهربائية.

وبحسب المدعي العام المسؤول عن القضية فإن الرجل المذكور كان قد تعرض لحادث سير خطير في 29 ديسمبر 2019، أثناء قيادته لسيارة كهربائية من نوع Tesla Model S في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، وكان نظام التوجيه الآلي يتحكم بالسيارة، وأثناء القيادة خرجت السيارة عن الطريق السريع نحو طريق فرعي متجاهلة الضوء الأحمر لإشارة المرور لتصطدم بسيارة من نوع Honda Civic ما تسبب بوفاة شخصين بحسب «rt».

وطورت "تسلا" نظام التوجيه الذاتي في سياراتها الكهربائية ليكون قادرا على التحكم بتوجيه المقود والتحكم بأنظمة الفرامل تلقائيا وتوجيه السيارة بشكل مستقل أثناء انتقالها من الطرق الرئيسية السريعة إلى طرق فرعية، ويخضع هذا النظام لمراقبة مستمرة من قبل الهيئات المسؤولة عن النقل في الولايات المتحدة، والعام الماضي بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية هناك تحقيقات تتعلق بحوادث السير المميتة التي تتعلق بنظام القيادة المذكور.

المصدر: وكالات
تيسلا
السيارات الكهربائية
أميركا
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