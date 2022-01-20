الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
نصائح تساعدك عند ظهور أعراض "أوميكرون"
تعبيرية
الخميس 20 يناير 10:08

الإصابة بمتحور "أوميكرون" أخف من متغيرات الفيروس التاجي المستجد السابقة، وتظهر أعراضها على شكل ضعف، وألم في العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح وسعال. أي أنها شبيه بأعراض أمراض نزلات البرد الشائعة.  

وعلاج متحور "أوميكرون" ممكن بأدوية تتوفر عادة في صيدلية البيت، باستثناء المضادات الحيوية. وفق ماقال الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء الرعاية الصحية في إدارة الصحة بمدينة موسكو.

وأشار الطبيب  إلى أنه عند ظهور الأعرض يجب عزل المصاب وتخفيض درجة حرارته إذا كانت فوق 38 درجة بواسطة أي دواء مخفض للحرارة متوفر في المنزل. كما يجب غسل الأنف بمحلول ملحي وعمل غرغرة. ويجب استبعاد المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات، وتزيد من العبء على جسم المريض.

وينصح الطبيب، بالإكثار من شرب السوائل واستبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية من النظام الغذائي، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين С، وعلى المحيطين بالمريض مراعاة الإجراءات الصحية المعتمدة.

المصدر: وكالات
متحورة أوميكرون
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©