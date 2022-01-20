نصائح تساعدك عند ظهور أعراض "أوميكرون"

الإصابة بمتحور "أوميكرون" أخف من متغيرات الفيروس التاجي المستجد السابقة، وتظهر أعراضها على شكل ضعف، وألم في العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح وسعال. أي أنها شبيه بأعراض أمراض نزلات البرد الشائعة.

وعلاج متحور "أوميكرون" ممكن بأدوية تتوفر عادة في صيدلية البيت، باستثناء المضادات الحيوية. وفق ماقال الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء الرعاية الصحية في إدارة الصحة بمدينة موسكو.

وأشار الطبيب إلى أنه عند ظهور الأعرض يجب عزل المصاب وتخفيض درجة حرارته إذا كانت فوق 38 درجة بواسطة أي دواء مخفض للحرارة متوفر في المنزل. كما يجب غسل الأنف بمحلول ملحي وعمل غرغرة. ويجب استبعاد المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات، وتزيد من العبء على جسم المريض.

وينصح الطبيب، بالإكثار من شرب السوائل واستبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية من النظام الغذائي، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين С، وعلى المحيطين بالمريض مراعاة الإجراءات الصحية المعتمدة.