الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
نجل الفنان خالد سامي يكشف حالة والده الصحية
نجل الفنان خالد سامي يكشف حالة والده الصحية
الخميس 20 يناير 08:42

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي عن آخر تطورات حالة والده الصحية والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد، وفقاً لـ RT.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "وضع والده الصحي سيئا وعاد للعناية المركزة بعد توقف القلب".

وكتب في التغريدة: "لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم" طالبا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة.

وكان الفنان خالد سامي خضع لعملية زراعة كبد العام الماضي وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى الأعوام الماضية إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة.

المصدر: وكالات
خالد سامي
آخر الأخبار
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©