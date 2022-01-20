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توقف مسلسل "الكبير" بعد إصابة أحمد مكي بكورونا
أحمد مكي
الخميس 20 يناير 08:19

أكدت الفنانة ليلى عز العرب إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.

وصرحت ليلى عز العرب بأن مسلسل "الكبير" توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل. 

وتأكدت إصابة 2 من فريق عمل مسلسل "الكبير" بجزئه السادس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد مكي بدأ في  تصوير أولى مشاهد الجزء السادس للمسلسل خارجياً.

ومسلسل "الكبير 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، انتاج SYNERGY، وإخراج أحمد الجندي.

وكان أحدث أعمال الفنان أحمد مكي، هو مشاركته في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

المصدر: وكالات
مصر
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