نتفليكس تطلق 25 عملاً باللغة الكورية

سول (د ب ا)

في محاولة لاستثمار نجاحها، أعلنت خدمة نتفليكس أنها سوف تصدر أكثر من 25 عملاً باللغة الكورية هذا العام.. وقالت الخدمة: سوف نقدم قصصاً إبداعية حصرية على شبكتنا ترضي رغبات المشاهدين.

وكانت نتفليكس قد بثت العام الماضي 20 عملاً باللغة الكورية، من بينها المسلسل الشهير «لعبة الحبار» و«هيل بوند» وفيلم «ذا سايلنت سي».

وقالت نتفليكس: إن الطلب على المحتوى الكوري ارتفع خلال العام الماضي، حيث أمضى مشتركو الخدمة وقتاً أكثر بواقع ست مرات في مشاهدة العروض الكورية العام الماضي مقارنة بالعامين الماضيين.