نصير شمه يحيي بـ«عوده» موسيقى العراق

بغداد (أ ف ب)

يسعى الموسيقي العراقي العالمي نصير شمه إلى بثّ الروح، عبر أوتار عوده، بالموسيقى العراقية التي أطفأت وميضها 40 سنةً من الحروب.. وعاد إلى بغداد استعداداً لإحياء حفلين، قال عنهما: «حينما أعزف هنا، تنتابني مشاعر عميقة مع الجمهور».

وترافق شمه في حفليه في المسرح الوطني في بغداد أوركسترا مكونة من آلات موسيقية عراقية.. وفي هذا الإطار يقول شمه: لدينا العود، والسنطور أيضاً.. نشأت هذه الآلات قبل الميلاد بألفي عام.. إنها آلات موسيقية تاريخية.

ولا يكتمل التخت الشرقي دون الدف والطبلة، التي ترافق الإيقاع، بانسجام لا مثيل له.