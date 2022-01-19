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نصير شمه يحيي بـ«عوده» موسيقى العراق
نصير شمه
الخميس 20 يناير 01:38

بغداد (أ ف ب) 

يسعى الموسيقي العراقي العالمي نصير شمه إلى بثّ الروح، عبر أوتار عوده، بالموسيقى العراقية التي أطفأت وميضها 40 سنةً من الحروب.. وعاد إلى بغداد استعداداً لإحياء حفلين، قال عنهما: «حينما أعزف هنا، تنتابني مشاعر عميقة مع الجمهور».
وترافق شمه في حفليه في المسرح الوطني في بغداد أوركسترا مكونة من آلات موسيقية عراقية.. وفي هذا الإطار يقول شمه: لدينا العود، والسنطور أيضاً.. نشأت هذه الآلات قبل الميلاد بألفي عام.. إنها آلات موسيقية تاريخية.
ولا يكتمل التخت الشرقي دون الدف والطبلة، التي ترافق الإيقاع، بانسجام لا مثيل له.

نصير شمه
نصير شمة
بغداد
العراق
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