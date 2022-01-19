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2021 ضمن السنوات السبع الأكثر حراً
2021 ضمن السنوات السبع الأكثر حراً
الخميس 20 يناير 01:38

جنيف (أ ف ب)

أكدت الأمم المتحدة أن عام 2021 حجز لنفسه مكاناً ضمن السنوات السبع الأكثر حراً، وأن درجات الحرارة خلاله بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة «لا نينيا» المناخية، وأشارت المنظمة إلى أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر حراً على الإطلاق. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن أحر سبع سنوات بدأت اعتباراً من عام 2015.. ويشير مصطلح «لا نينيا» إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، مع تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء العالم.

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