«إكستريم ويك أندز».. استعراضات عالمية في الوثبة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

للباحثين عن التشويق خلال نهاية الأسبوع، يستضيف مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، والذي تتواصل فعالياته حتى الأول من أبريل المقبل، عرض الدراجات النارية الاستثنائي «إكستريم ويك أندز» وسط تفاعل جماهيري لافت. واختار منظمو العرض المبهر منطقة «نافورة الإمارات»، لتقديم فقرات تحبس الأنفاس أيام الجمعة والسبت والأحد، مع عرضين يومياً، الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:30 مساءً، ويستغرق كل عرض 30 دقيقة. وتستقطب الفعالية المدهشة الكثير من الزوار الذين يتحلقون حول حلبة الاستعراض لمشاهدة عروض الدراجين بحركاتهم الفردية والثنائية والجماعية الرائعة.

تضفي فعالية عرض الدراجات النارية التي يقدمها 4 دراجين عالميين أجواء من البهجة على مهرجان الشيخ زايد، وتتضمن استعراضات احترافية وحماسية، يستمتع بها الزوار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات مع كل قفزة يقوم بها الدراجون في الهواء. وتشكل هذه الفعالية التي يقدمها رياضيو دراجات «الموتوكروس» عبر عروض مذهلة يتحدون بها جاذبية الأرض، نقطة جذب في المهرجان، إلى جانب باقي الفعاليات والأنشطة وسط أجواء شتوية جميلة.

أبطال

وقال محمد يحيي مدير فعالية «إكستريم ويك أندز» لـ «الاتحاد»: إن الدراجين المشاركين في هذا الحدث الكبير والذين يقدمون عروضاً مبهرة مثل «فري ستايل موتوكورس»، ينحدرون من فنلندا، التشيك، النمسا وإسبانيا. ولفت إلى أن هؤلاء الأبطال الذين جاؤوا خصيصاً لإحياء هذه الفعالية، حائزون جوائز عالمية وقد شاركوا في بطولات دولية، موضحاً أن الـ «فري ستايل» من الأنشطة التي يستضيفها المهرجان للسنة الثانية على التوالي وتحظى بمتابعة كبيرة من محبيها في العالم، حيث تعتبر من الرياضات الحماسية والمشوقة.

30 متراً

تبدأ العروض بدخول الدراجين وسط تصفيق الجمهور، حيث يباشرون بتقديم الحركات بشكل فردي وثنائي ورباعي من خلال القفز على علو 30 متراً، ويؤدون حركات تشمل الطيران في السماء والانقلاب إلى الخلف وعروض بهلوانية، وقفزات مدروسة. وضمن أجواء تفاعلية، وعلى صوت مقدم الفعالية الألماني، يرافق فريق تقني أوروبي الدراجين، للعناية بالدراجات وصيانتها، فيما يشهد الحدث تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث يعبر الدراجون عن سعادتهم بالمشاركة وبما يحتويه المهرجان من فعاليات اطلعوا عليها واستمتعوا بالعروض الفنية لمختلف الأجنحة.

أنشطة ثقافية

تتواصل فعاليات مهرجان الشيخ زايد بكثير من النجاح، حيث يضم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، من جناح عام الخمسين وجناح ذاكرة الوطن والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية وحديقتي الزهور والأضواء وأجنحة الحضارات العالمية وسواها. ويتألق بالعروض الفلكلورية للدول المشاركة، والكرنفالات التي تجوب الساحات يومياً، إضافة إلى المسابقات القيمة، والألعاب النارية الكبرى التي تضيء سماء الوثبة كل يوم سبت عند الساعة 10:00 ليلاً، ضمن أجواء شتوية جميلة.