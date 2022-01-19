«شروق» تحتفل بـ «أجمل شتاء في العالم»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن فعالياتها واحتفالاتها الترفيهية التي تشهدها القصباء وواجهة المجاز المائية وحدائق المتنزه وشاطئ خورفكان، ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم». وتقام خلال عطلات نهاية الأسبوع وتمتد حتى 26 فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع رسالتها ورؤيتها لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للسياحة العائلية والبيئية، من خلال مجموعة واسعة من العروض ووسائل الترفيه التي تقدمها للعائلات والأطفال والزوار من مختلف الأعمار.

وتستقبل وجهات «شروق» زوارها بالعديد من العروض الاحتفالية والترفيهية، مثل عازف الساكسفون، الدمى العملاقة متعددة الأشكال، استعراضات الفنانين المتجولين، فرق العزف الموسيقي وقرع الطبول التي تستعرض عدداً من الفنون والثقافات العالمية، وموكب السيرك الذي يطوف بين الساحات ويستعرض فيه لاعبو الخفة والبهلوانيون مهاراتهم على أنغام عازفة القيثارة.

وتطلق «شروق» عروضها الترويجية «أنفق واربح»، التي تقدمها 7 وجهات سياحية تابعة للهيئة، وتتضمن سحوبات يحظى من خلالها 5 فائزين بجوائز وتجارب قيّمة، وتشمل الدخول إلى واجهة المجاز المائية، القصباء، جزيرة العلم، قلب الشارقة، جزيرة النور، شاطئ خورفكان، ومركز مليحة للآثار وحدائق المنتزه.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في «شروق»: تنطلق الفعاليات من رسالة الهيئة القائمة على الإبداع والابتكار في صناعة الترفيه، والذي يعد من القطاعات الرئيسة في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي، لذلك نسعى بشكل دائم إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار المقبلين على الوجهات السياحية في هذه الأجواء الشتوية حيث تمثل حملة «أجمل شتاء في العالم» فرصة ذهبية تتيح للعائلات والأفراد قضاء أمتع الأوقات، ولا سيما خلال إجازات نهاية الأسبوع.