صبا مبارك تعود إلى السينما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك لـ «الاتحاد»، عن شخصيتها «جوانا» في مسلسل «ليلة السقوط»، والتي تعمل طبيبة بشرية، وتضيء أحداثه على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب، باستخدام الدين والمال، كاشفة أن العمل بمثابة جرس إنذار ضد التطرف، تأليف مجدي صابر، إخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته طارق لطفي وكندة حنا.

وأعربت صبا عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «ليلي»، التي جسدتها ضمن مسلسل «عنبر 6»، كتابة ورشة «حكايات»، التي يشرف عليها هاني سرحان، إخراج علي العلي، وشارك في بطولته فاطمة الصفي ونايف الظفيري.

وتعود صبا إلى السينما المصرية بعد غياب 12 عاماً، عبر فيلم «السرب»، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول إحدى العمليات المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا وهند صبري. وتنتظر صبا طرح فيلمها القصير «عرنوس»، بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا الكوميدية، تأليف وإخراج سامر البطيخي، ويشارك في بطولته أحمد العمري وزياد بكري.