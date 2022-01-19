«ذي بوينت» تشعّ بالألعاب النارية

دبي (الاتحاد)

تزخر «ذي بوينت»، الواجهة البحرية للتسوق والترفيه الشهيرة في «نخلة جميرا»، بمجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة المذهلة خلال فترة إقامة «مهرجان دبي للتسوق»، وذلك بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم». ويستمتع زوار الوجهة بمشهدية الألعاب النارية التي تُطلق يومياً وبعروض النافورة والأنشطة الحيّة حتى 30 يناير الجاري.

وترتقي أكبر نافورة في العالم في «ذي بوينت» بالترفيه إلى مستوى آخر، حيث تستضيف عروضاً جديدة تماماً انطلاقاً من لحظات غروب الشمس حتى منتصف الليل، بما فيها أغنية جوكر واللص Joker & the Thief لفرقة الروك Wolfmother، احتفالاً باليوم الوطني الأسترالي في 26 يناير الجاري، بالإضافة إلى عروض على أنغام Xi Qi Yang Yang الشهيرة لفرقة Wynners بمناسبة رأس السنة الصينية في 30 يناير.

كما تعرض «ذي بوينت» مجسّمين ضوئيين متاحين حتى 30 يناير، «أبزوربد باي لايت» Absorbed by Light و«توكينغ هيدز» Talking Heads، بالشراكة مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي». وتنتشر في الوجهة مجموعة جديدة من المطاعم والأنشطة الترفيهية كجزء من «سوشيال ديستريكت» Social Distrikt، كما تتوفر يومياً حافلات نقل مجانية في الاتجاهين من وإلى «نخيل مول» من 24 حتى 30 يناير، من الساعة 5:00 عصراً ولغاية الساعة 11:00 ليلاً خلال أيام الأسبوع، وحتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.