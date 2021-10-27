أثار مجرم هارب من السجن، في محافظة سوهاج بصعيد مصر، الذعر بين المواطنين، حيث هدد عائلة بالكامل بالحرق بعد حصارهم بقنابل وأسلحة نارية، فيما هدد ابنة الأسرة بحرقها وعائلتها.
وحسب شهود عيان لـ«الاتحاد»، فإن المجرم الهارب من العدالة تمت السيطرة عليه وقتله من جانب قوات الأمن المصري بعد تبادل لإطلاق نار، حيث حاصرت المنزل الذي كان يحتمي فيه لأيام حتى تمكنت من تصفيته.
وأكد شهود عيان أن الفيديو الذي انتشر لفتاة في مدينة طما بالمحافظة الجنوبية، ساهم بشكل كبير في سرعة اتخاذ الإجراءات الأمنية وحصار المجرم الخطير قبل أن تتم تصفيته، فيما يدعى المجرم عمرو الشافعي جابر سليمان الأحمر.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وذكرت أنها رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات جراء قيام أحد أقاربها، وهو عاطل ومقيم بسوهاج، بترويع وتهديد والدها ومنطقتها لوجود خلافات مالية بينهما.
وذكرت الوزارة أنه بفحص الواقعة تبين أن المتهم سبق اتهامه في 19 قضية ما بين قتل عمد وسلاح ناري ومخدرات وضرب وشروع في قتل، ومطلوب تنفيذ الأحكام ضده في جنايتين أدين فيهما بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات، ومحكوم عليه بالحبس 11 شهراً في 5 قضايا ما بين «تبديد وضرب»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية.
وتابعت الوزارة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و4 خزائن نارية وعدد من الطلقات. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.