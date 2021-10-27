«العم ناجي».. جرعة زائدة من الكوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلن «مهرجان أبوظبي» عن عرض الفيلم الكوميدي «العم ناجي» الجزء الثاني، غداً في دور السينما الإماراتية ودول الخليج، ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة، والتي تقام تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» ويأتي الفيلم ضمن أعمال الإنتاج المشترك بالتعاون مع «عكس ميديا للإنتاج» للمنتج والمخرج الإماراتي أحمد زين الهاشمي، وذلك في إطار استراتيجية المهرجان لتمكين صناعة السينما ودعم صانعي الأفلام الإماراتية.

وتولى تأليف العمل أحمد زين، ويشارك في بطولة «العم ناجي»، كل من إبراهيم المريسي، محمد الكندي، أحمد سيف عمر، حسن علي الشحي، طارق الحوسني، علي الحجوري، أيمن جبارة، نايف الشاعر وعادل حمر. وتتمحور فكرة الفيلم حول شخصية «العم ناجي»، الذي يلعب دوره إبراهيم المريسي، الذي يمتلك مطعماً يعتقد بأنه مسكون، الأمر الذي يفقده زبائنه ما يضطره إلى بيعه بمساعدة أصدقائه، حيث يبدأ رحلة البحث عن مشترٍ، إلا أنه يفاجأ بصعوبة العثور على أي مشترٍ.

أحمد زين خلال التصوير (من المصدر)

منصة عالمية

وتم مساء أمس الأول عرض خاص للفيلم حضره أبطاله، وبمناسبة عرض الفيلم غداً في صالات السينما، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: كرّسنا مسيرتنا المستمرة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات والعالم، ترسيخاً لمكانة أبوظبي منصة عالمية للإبداع تعمل على التعريف بالمنجز العربي وبناء جسور الحوار الثقافي والاستثمار في الطاقات الإبداعية والشباب.

وتابعت: نؤمن بقدرات فناني الإمارات ومخرجيها، ونتعاون مع العديد منهم في سبيل تطوير مشاريع وأعمال سينمائية متميزة وذات تنافسية عالمية، وكلنا اعتزاز بمواصلة دعم المخرج السينمائي أحمد زين الهاشمي في أحدث أعماله السينمائية «العم ناجي» في عرضه الأول، لما يعكسه ذلك من تمكين لصناعة السينما المحلية وتطوير مهارات المبدعين الإماراتيين في كتابة السيناريو والإخراج والإنتاج والتمثيل.

قصة جديدة

واستطاع المخرج أحمد زين أن يوظف «الإفيهات» والمواقف التي تحدث بين الشباب، في مشهدية تحمل جرعة زائدة من كوميديا الموقف، مع مضمون هادف يعزز أهمية الترابط والتكاتف بين الأشقاء خصوصاً في الأوقات الصعبة، كما أضاف شخصيات وأدواراً جديدة على العمل لكي تكسبه صفة التجديد والتنويع حتى لا يقع العمل في قفص التكرار.

وعن بدء عرض الجزء الثاني من الفيلم، قال المخرج أحمد زين: بعد نجاح الجزء الأول قبل 3 سنوات، قمنا بالعمل على الفيلم الجديد بقصة جديدة مع الحفاظ على الشخصية الرئيسة، «العم ناجي»، مع المحافظة على طابعه الذي يجمع بين الترفيه والكوميديا، مع إضافة عدد من الأغنيات التي صورت بطريقة الفيديو كليب.