5 خطوات لنجاح الآباء الجدد

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى تقرير نشره موقع Motherly بـ 5 خطوات بسيطة يمكن أن يقوم الأمهات بدور كبير في دعم أزواجهن لتولي أدوارهم كآباء جدد، مع قدوم الطفل الأول لهما.

1- وقت للتأقلم:

امنحي زوجك الوقت الكافي للتكيف مع المشاعر الكبيرة والتغييرات التي طرأت على حياتكما بعد دخول طفل إليها، وشغله الكثير من وقتك وجهدك المخصص لزوجك.

2- مساحة للتعلم:

يحمل العديد من الآباء الأطفال بشكل مختلف عن الأمهات بل ويتحدثون إليهم ويتصرفون معهم بطرق مناسبة، فتعلمي أن تتركي زوجك يقوم بتلك الأمور على طريقته الغريبة بالنسبة لك ولا تتدخلي إلا في حالة الضرورة القصوى.

3- دعيه ينام:

بمجرد أن تنتظم عملية الرضاعة الطبيعية، اتركي زوجك يحصل على قسط كافٍ من النوم لأنه لا يمكنه فعل شيء للمساعدة أثناء احتياج طفلك لكِ لإرضاعه، ويمكن أن تتركي له الطفل بعد استيقاظه في الصباح، والعودة إلى الفراش حتى موعد الرضاعة التالية.

4- المودة:

يجب الحرص على قضاء القليل من الوقت كل يوم معاً للدردشة أو المشي في الصباح أو مشاهدة العروض المفضلة.

وقد تشعرين بأن حياتك كلها تغيرت مع وجود طفل رضيع، إلا أن تلك الأشياء الصغيرة ستذكرك بنفسك قبل الولادة وستجعل الانتقال إلى الأبوة أسهل لزوجك.

5- قليل من الجنون:

يتعامل كل فرد مع التغييرات الكبيرة والمسؤوليات الجديدة التي تطرأ على حياته بشكل مختلف، فكما تجدين نفسك منفجرة في البكاء من دون سبب محدد، قد يصبح زوجك فجأة عصبياً أو «مهووساً» بشيء ما، وعليكِ تقبل ذلك والسماح به.