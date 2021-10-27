القهوة أيضاً في المختبر

هلسنكي (أ ف ب)

بعد اللحوم، هل سنشهد انتشار منتجات للقهوة المحضرة في المختبر؟ فقد طوّر علماء فنلنديون تقنية جديدة لصنع أحد أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بطريقة يأملون أن تكون أكثر استدامة من المزارع الاستوائية. وقال الباحث هيكو ريشر لوكالة فرانس برس: «إنها حقاً قهوة، إذ لا يوجد شيء في المنتج سوى مادة القهوة».

هذا الذهب الأسود الجديد ليس مطحوناً، لكنه ناتج عن مجموعة خلايا من نبات البن، مع التحكم بدرجة الحرارة وظروف الضوء والأكسجين بواسطة مفاعل حيوي.

وبمجرد التحميص، يمكن تحضير المسحوق باعتماد طريقة تحضير القهوة العادية نفسها تماماً.