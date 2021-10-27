خروج وزيرة الصحة المصرية من المستشفى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر صحي مطلع على تفاصيل الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، خروجها من المستشفى الذي كانت تتلقى فيه الرعاية الصحية، بعد تعرضها لأزمة قلبية. وقال المصدر لـ«الاتحاد»: إن وزيرة الصحة المصرية أجرت جراحة علاجية تتمثل في قسطرة في القلب، حيث سبق ودخلت إلى أحد المستشفيات المتخصصة في العاصمة المصرية القاهرة. وأشار المصدر إلى أن وزيرة الصحة المصرية فضلت الحصول على الراحة في المنزل لمباشرة عملها بشكل طبيعي بعد أيام قليلة من إجرائها العملية الجراحية العاجلة. وكانت تعاني وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد من حالة إغماء وشرخ في المخ، إلى جانب أزمة قلبية حادة، حسبما أفادت مصادر طبية لـ«الاتحاد»، إلا أنها أجرت كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها الصحية.

