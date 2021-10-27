ميادة الحناوي في «دبي أوبرا».. قريباً

مراد اليوسف (دبي)

أعلنت «دبي أوبرا» عبر موقعها الإلكتروني عن استعداداتها لإقامة حفل غنائي للفنانة القديرة ميادة الحناوي يوم 12 نوفمبر المقبل، في ليلة من ليالي الطرب العربي، التي تحمل نفحة من الذكريات وعبق الماضي، وتمتزج فيها العراقة بالتجدد. تشاركها في إحياء الأمسية الطربية، نجمة برنامج «ذا فويس» الفنانة الشابة نرمين وهبة، المعروفة بصوتها العذب.

ميادة الحناوي في «دبي أوبرا».. قريباً



وتأتي إطلالة ميادة الحناوي في الإمارات من خلال حفل «دبي أوبرا» نفياً للشائعات الكثيرة التي أطلقها البعض، كوفاتها وإصابتها بمرض الزهايمر. وكانت في فترة سابقة من العام الجاري عبّرت في حوار مع «الاتحاد» عن اشتياقها للعودة إلى الغناء بعد توقف كان سببه تداعيات «الجائحة»، مؤكدة على تقديرها الكبير لدولة الإمارات وشعبها.