«سوني» تعود بقوة لسوق الهواتف الذكية بجهاز مذهل

قررت شركة سوني العملاقة العودة بقوة لسوق الهواتف الذكية وكشفت عن جهاز زودته بأفضل التقنيات.

ويأتي هاتف Sony Xperia Pro-I الجديد بهيكل بتصميم مميز جدا مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/72/8.9) ملم، ووزنه 221 غ، وحصل الهيكل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP65/IP68.

كما حصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة/م، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

«سوني» تعود بقوة لسوق الهواتف الذكية بجهاز مذهل

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه تقنية HDR.

وجهزته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.