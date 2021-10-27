بعد توصية طبية.. الملكة إليزابيث لن تحضر قمة المناخ

أعلن قصر باكينجهام، الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية (95 عاماً) قررت "على مضض" عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-26" بعد توصية بضرورة "أخذ قسط من الراحة" بعد أقل من أسبوع على قضاء ليلة في المستشفى.

وأعلن القصر في بيان "بعد توصية لها بضرورة الراحة تقوم الملكة بمهام بسيطة في قصر ويندسور. قررت جلالة الملكة بأسف عدم التوجه إلى جلاسكو لحضور حفل استقبال كوب-26 الاثنين المصادف الأول من نوفمبر".

وأضاف البيان "تشعر الملكة بخيبة أمل لعدم تمكنها من حضور حفل الاستقبال لكنها ستتوجه إلى المندوبين المجتمعين من خلال رسالة فيديو مسجلة".

بعد جدول أعمال مثقل مطلع أكتوبر، ألغت الملكة الأسبوع الماضي زيارة إلى ايرلندا الشمالية بناءً على نصيحة أطبائها الذين طلبوا منها أن تأخذ قسطًا من الراحة.

كانت أمضت الخميس في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن بعد أن خضعت "لفحوصات أولية".