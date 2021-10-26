بلو أوريجن تخطط لإطلاق محطة فضائية

واشنطن (د ب أ)

تخطط شركة الصواريخ الأميركية «بلو أوريجن» التابعة للملياردير جيف بيزوس لإطلاق محطة فضائية خاصة إلى المدار الجوي بين عامي 2025 و2030.

وقالت الشركة إنه يجرى تطوير المحطة التي تم بناؤها وتشغيلها تجارياً، تحت اسم «أوربيتال ريف»، مع عدد من الشركاء، بينهم «بوينج»، وسوف تعمل «أوربيتال ريف» كمجمع متعدد الاستخدامات، يقدم خدمات، بينها الطعام، لرواد الفضاء وغيرهم من الباحثين والسياح.

واحتلت بلو أوريجن عناوين الصحف مؤخرا بعد إطلاق الممثل ويليام شاتنر إلى الفضاء لفترة إقامة قصيرة بهدف تعزيز السياحة الفضائية.